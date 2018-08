Papst Franziskus und der schwierige Gang nach Dublin

Der Einzug des Papstes ins mit 80.000 Besuchern gefüllte Croke-Park-Stadion in Dublin gleicht dem eines Popstars. Und doch liegt eine gewisse Spannung in der Luft. Am Abend des ersten von zwei Besuchstagen in Irland stand für Franziskus ein "Fest der Familien" auf dem Programm. Freundliche Blicke und Gesten zum Abschluss eines ereignisreichen Tages. Zuvor hatte sich der Pontifex mit acht "Überlebenden von Missbrauch durch Kleriker, Ordensleute und Institutionen" getroffen.