Rohingya: Vor einem Jahr begann der Exodus

Jahrzehntelange Unterdrückung

Im mehrheitlich buddhistischen Myanmar wird die Minderheit der muslimischen Rohingya seit Jahrzehnten unterdrückt. Vor einem Jahr, am 25. August, war die Lage eskaliert, als Rohingya-Rebellen bei Angriffen etwa ein Dutzend Sicherheitskräfte töteten. In den folgenden Wochen und Monaten wuchs die Zahl auf 700.000, ein Jahr später ist das größte Flüchtlingslager der Welt entstanden. Seine Bewohner blicken in eine noch immer ungewisse Zukunft.

Rashida Begums Sohn wurde im Flüchtlingslager geboren:

"Seit einem Jahr sind wir hier, mein Sohn wurde hier vor vier Monaten geboren. Ich frage mich, wie die Zukunft meines Sohnes aussehen wird, wo wird er eine Ausbildung bekommen? Wenn wir nach Myanmar zurückgeschickt werden, was wird dort passieren? Wir haben Angst. Es gibt hier keine Schulen - und keine Hoffnung. Wir denken nur an seine Zukunft. Ich mache mir Sorgen. Ich sehe hier keine Zukunft - und dort gibt es auch keine"

UN warnt vor einer "verlorenen Generation"

Die Vereinten Nationen warnen vor einer "verlorenen Generation" auf beiden Seiten der Grenze. Schätzungsweise eine halbe Million Rohingya-Kinder warten auf ihre Rückkehr.

Knut Ostby ist Flüchtlingskoordinator der UN für Myanmar:

"Die Menschen brauchen Sicherheit, wenn sie zurückkommen. Sie brauchen Bewegungsfreiheit. Sie brauchen auch eine Perspektive auf eine Staatsbürgerschaft. Im Grunde genommen müssen sie in der Lage sein, als normale Menschen zu leben, wenn sie zurückkommen."

Myanmars Regierung sagt, sie sei bereit, zurückkehrende Flüchtlinge aufzunehmen und hat ein Rückführungsabkommen mit der UN unterzeichnet .

Die Flüchtlinge aber fürchten weiter um ihre Sicherheit. Laut UNO ist ihnen der volle Zugang zum Rohingya-Gebiet Rakhine verweigert - von dort kommen die meisten Vertriebenen.