"Vergewaltigt und gefoltert" - Horror-Geschichte von Khadija (17) bewegt Marokko

In Marokko erregt die Geschichte der 17-jährigen Khadija weiter Aufsehen. Besonders im Internet gibt es eine Welle der Solidarität mit dem Mädchen. Die Jugendliche hat berichtet, sie sei vor drei Monaten vor dem Haus ihrer Tante in der Stadt Fkih Ben Salah entführt und dann von einer Gruppe junger Männer zwei Monate lang vergewaltigt und gefoltert worden. "Ich werde ihnen niemals vergeben", sagt Khadija in einem Video, das am 21. August veröffentlicht wurde. In der Aufnahme zeigt Khadija Tätowierungen und Verbrennungen durch Zigaretten auf ihrem Körper.