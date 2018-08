100 Jahre Schlacht von Verdun

Rund 1000 Geschichtsbegeisterte aus 18 Ländern haben sich am Samstag in Nordfrankreich versammelt, um an die Schlacht um Verdun aus dem Jahr 1916 zu erinnern.

Der zehn Monate lange Kampf um den französischen Ort war eine der grausamsten und verlustreichsten Schlachten des Ersten Weltkrieges. Sie begann am 21. Februar 1916 mit der "Operation Gericht".

Die deutsche Offensive dauerte bis zum 11. Juli, danach gingen die Franzosen im Oktober zum Angriff über. Erst am 19. Dezember 1916 endete die Schlacht. Sie kostete mehr als 300 000 Soldaten das Leben.

Verdun war die längste Schlacht der Weltgeschichte.