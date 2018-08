Istanbul: Demo der Samstagsmütter aufgelöst

In der türkischen Metropole Istanbul ist eine Demonstration der sogenannten "Samstagsmütter" gewaltsam aufgelöst worden. Die Polizei setzte Tränengas ein. In den sozialen Medien wird berichtet, 50 Personen seien vorübergehend in Gewahrsam genommen worden.

Die Samstagsmütter sind eine Gruppe, die Aufklärung über ihre vor Jahrzehnten verschwundenen Angehörigen verlangt, oft Ehemänner und Familienväter.

Sie fordern Gerechtigkeit für die Verschleppten und Verschwundenen, vor allem aus den kurdischen Gebieten im Südosten des Landes.