Mesale Tolu freut sich nur bedingt über ihre Rückkehr

Die monatelang in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin Mesale Tolu ist zurück in Deutschland. Sie landete am Stuttgarter Flughafen. Tolu, die für die linke Nachrichtenagentur Etha arbeitete, ist in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagt. Im Dezember war sie freigelassen worden, Erst vor wenigen Tagen hob ein Gericht die gegen sie verhängte Ausreisesperre auf.