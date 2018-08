Ameisen-Kaviar: Insekten-Imbiss für zwischendurch

In der Region Santander im Nordenosten Kolumbiens sind geröstete Blattschneideameisen - die örtliche Unterart wird wegen ihres großen Hinterteils auch Po-Ameise genannt - eine beliebte Wahl für den Hunger zwischendurch.

Der Kopf, die Beine und die Flügel werden entfernt, anschließend werden die Insekten mit Salzwasser beträufelt und gegrillt. Ob zum Knabbern oder in der gehobenen Gastronomie - die Ameisen gelten in Santander als Mahlzeit für Feinschmecker. Ganz nebenbei wird ihnen eine luststeigernde Wirkung nachgesagt - und sind deshalb in Kolumbien auch ein beliebtes Hochzeitsgeschenk.