Jacksonville: 3 Tote bei Videospiel-Turnier

Bei einer Schießerei während eines Videospiel-Turniers in Florida sind nach Polizeiangaben drei Menschen durch Schüsse getötet worden, darunter der mutmaßliche Schütze. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, neun von ihnen durch Schüsse. Die Bluttat ereignete sich während eines Videospielturniers in der Stadt Jacksonville. Der Tatort befindet sich im Einkaufs- und Vergnügungszentrum "The Landing" im Zentrum von Jacksonville am St. Johns Fluss.