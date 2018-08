Moldawier: «Wir sind mit der Geduld am Ende»

Tausende Moldawier haben am Sonntag (26. August) in Chișinău gegen eine Gerichtsentscheidung protestiert, die die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in der Hauptstadt im Juni annulliert hatte - seit Monaten protestieren Rumänen und Moldauer in- und außerhalb des Landes gegen die Regierung.

Demonstranten, die sich am zentralen Platz von Chișinău versammelt hatten, unterstützten den Kandidaten Andrei Nastase, einen Anwalt und lauten Kritiker des Chefs der Regierungspartei PDM.