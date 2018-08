Trump verkündet: USA und Mexiko haben sich auf neues Handelsabkommen geeinigt

Die USA und Mexiko haben sich auf ein Handelsabkommen geeinigt - und sie versuchen auch, Kanada einzubinden. Das hat US-Präsident Donald Trump an diesem Montag in Washington erklärt. Trump meinte, das bisher bestehende Nafta-Handelsabkommen sei beendet, ab jetzt werde der neue Deal gelten. Man werde sofort in neue Verhandlungen mit Kanada eintreten, sagte der US-Präsident.