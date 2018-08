Uber setzt verstärkt auf Fahrräder und Motorroller

Bisher ist Uber als Vermittler von Autofahren bekannt. Das soll sich ändern. Das Unternehmen will künftig verstärkt auf Fahrräder und Motorroller setzen, zumindest für kürzere Strecken. Das teilte die Uber-Spitze mit.

Die ersten E-Bikes gibt es seit Februar in der App, im April kaufte Uber den Mietfahrrad-Anbieter Jump für rund 200 Millionen Dollar. In acht US-Ständten, darunter New York und Washington, stehen die Jump-Räder bereits zur Verfügung, demnächst soll Berlin folgen.

Außerdem hat Uber Deals mit dem E-Roller-Unternehmen Lime und dem Ticket-Start-Up Masabi abgeschlossen.