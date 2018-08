Bono: "Es gab nie einen besseren Ort als Europa"

Beim kommenden Konzert in Berlin will er eine Europaflagge schwenken.

Es habe nie einen besseren Ort als Europa gegeben, so der 59-jährige Ire in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung - auch wenn die EU derzeit schwer zu vermitteln sei.

Das Projekt der EU sei vielleicht nicht "sexy", stehe aber für Wohlstand, Frieden und Vielfalt.

Diese Werte seien aber durch das Erstarken von Nationalisten in Gefahr.

Europa sei eine Idee, die zu einem Gefühl werden müsse.

U2 gastieren am 31. August und am 1. September in Berlin.

Die Stadt, so Bono, sei Herz und Kopf Europas.