Forscher: Schlechte Luft macht krank und doof

Macht Luftverschmutzung dumm? Eine hohe Belastung mit Feinstaub, Stickoxiden etc. kann möglicherweise auch die geistigen Leistungen beeinträchtigen. Indizien dafür liefert eine Studie aus China. Dort schnitten Menschen aus Gebieten mit hoher Luftbelastung in verbalen und mathematischen Tests besonders schlecht ab. Dieser Effekt war umso stärker, je länger die Belastung anhielt und je älter die Leute waren, so die Forscher.

Die Auswirkungen sind „riesig“, warnt das Team internationaler Forscher. Für ihre Studie, die im US-Fachmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)“ veröffentlicht wurde, werteten die Wissenschaftler Daten von 20.000 Chinesen aus, die zwischen 2010 und 2014 erhoben wurden, unter anderem Werte des staatlichen chinesischen Luftmessnetzes für die täglichen und langfristigen Konzentrationen von Feinstaub, Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid in 86 Städten und 162 Landkreisen.

Sie sehen einen erkennbaren Intelligenzverlust, verursacht durch Luftverschmutzung. Vor allem bei älteren Menschen erhöhe sie das Risiko für stille Hirninfarkte und lasse das Gehirn schrumpfen.