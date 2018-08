Größtes Manöver seit Zerfall der Sowjetunion

Russland wird nächsten Monat das größte Manöver seit dem Fall der Sowjetunion abhalten. Die Übung, genannt Wostok-2018, findet in den mittel- und ostrussischen Militärbezirken statt. Fast 300.000 Soldaten, 36.000 Fahrzeuge, mehr als 1.000 Kampfflugzeuge und die russischen Nordmeer- und Pazifikflotten inclusive aller Marineflieger nehmen teil.

Sergei Shoigu, Russischer Verteidugungsminister, kündigte an:

"Es sind die größten Militärübungen seit den Zapad 81 Manövern. Sie haben den Status einer internationalen Übung. Sie sind beispiellos in Bezug auf Anzahl der Truppen, beteiligter Stäbe und die Grösse des abgedeckten Territoriums."

An den Manövern sind auch chinesische und mongolische Verbände beteiligt. Zur Zeit ist das Verhältnis mit der Nato angespannt: die hatte ihre Streitkräfte in Osteuropa nach der Krimannexion und der Ukraineintervention verstärkt. Moskau wiederum sieht sich an seiner Westflanke durch die Nato bedrängt.