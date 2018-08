Kindertransporte: Verlorene Kindheit geretteter jüdischer Kinder

Zum 80. Jahrestag des Beginns der Kindertransporte erinnert die Ausstellung "Childhood Left at the Station" des Holocaust-Museums in Los Angeles an die Rettung jüdischer Kinder im Dritten Reich. Rund 10.000 wurden zwischen Dezember 1938 und September 1939 durch die Verschickung nach Großbritannien, in die Schweiz, Schweden oder in andere Länder vor den Vernichtungslagern der Nazis bewahrt:

"Ich habe schon immer daran geglaubt, dass wir viel aus der Geschichte lernen können. Sie erhellt die Bedeutung dessen, was heute geschieht und es ist wichtig, was wir daraus lernen können. Eine meiner ersten Ideen, die ich hatte, war, persönliche Zitate von jedem der Überlebenden aufzunehmen. Sie bringen wirklich die Angst, den Schmerz, die Traurigkeit und den Schrecken der Trennung und des Verlusts der Heimat zum Ausdruck", sagt Kuratorin Jordanna Gessler.