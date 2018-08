Kommt jetzt das Ende der Sommerzeit? Offenbar 80 % dagegen

In der EU-Umfrage haben sich mehr als 80 Prozent gegen die Sommerzeit und die Zeitumstellung ausgesprochen. Das schreibt die "Westfalenpost" unter Berufung auf "gut informierte Kreise" in Brüssel. Allerdings waren von den 4,6 Millionen Teilnehmern an der Online-Befragung 3 Millionen Deutsche - aber die neue Regelung soll für die gesamte EU gelten.

Offiziell hat die EU-Kommission noch kein Ergebnis bekannt gegeben. Die Gegner der Zeitumstellung hoffen jetzt aber auf eine rasche Abschaffung der Sommerzeit.