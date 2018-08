Muss Facebook bald für das Teilen von Nachrichten zahlen?

Sollen Internetgiganten wie Facebook künftig für das Teilen von Nachrichteninhalten zahlen? Ja, findet Kriegsreporter Sammy Ketz. In einem Offenen Brief an die Parlamentarier der Europäischen Union fordert er die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Medienschaffende im Internet. Über 100 Journalisten haben unterschrieben.

Es geht darum, das Überleben von kreativen Inhalten, von kreativen Produkten in den europäischen Medien zu sichern. Wir brauchen Werkzeuge, um mit den Unternehmen zu verhandeln, die heute Geld mit dem verdienen, was Journalisten wie wir tun", sagt Mogens Blicher Bjerregard, Vorsitzender der Europäischen Journalisten-Föderation.