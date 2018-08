80 % - und vor allem Deutsche - gegen Sommerzeit und Zeitumstellung

Mehr als 80 Prozent der EU-Bürger, die an der Umfrage zur Sommerzeit teilgenommen haben, wollen keine Zeitumstellung mehr. Das schreibt die "Westfalenpost", die sich auf "gut unterrichtete Kreise" in Brüssel beruft. Von den 4,6 Millionen Teilnehmern an der Befragung seien mehr als drei Millionen aus Deutschland.

Die EU-Kommission wollte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zu dem Bericht zunächst nicht äußern. Die Kommission hatte nach Ende der öffentlichen Konsultation Mitte August nur die hohe Teilnehmerzahl mitgeteilt. Die Ergebnisse sollten erst später bekanntgegeben werden.