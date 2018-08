Im Khaki-Outfit durch die Wildnis: Putins Sibirien-Sommerurlaub 2018 (Video)

Aktivurlaub ist erfreut sich in diesem Sommer hoher Beliebtheit. Für Russlands Präsident Putin ist das allerdings nicht ein Modetrend, sondern Tradition. Der Kreml-Chef lässt sich im Urlaub gerne beim Reiten, Angeln oder anderen Aktivitäten ablichten.

Jetzt hat der Kreml Bilder von Wladimir Putins Kurzurlaub in Sibirien veröffentlicht. Dabei ist der russische Präsident unter anderem beim Wandern durch die Natur zu sehen. Gekleidet ist das Staatsoberhaupt ganz in der Jagdfarbe Khaki.

Den Informationen nach entstanden die Bilder am vergangenen Wochenende am Oberlauf des Flusses Jenissej in der Republik Tuwa.

Begleitet wurde Putin auf seinem Trip unter anderem von Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Kremlsprecher Dmitri Peskow und dem Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Wassiljewitsch Bortnikow. Schoigu kommt urprünglich aus Tuwa.

Auf den vom Kreml verbreiteten Aufnahmen ist nur eine Äußerung Putins zu hören. Während einer Rast sagte der Präsident mit Blick auf die Natur: "Wow! Das ist ein Märchenwald."