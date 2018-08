Tanzende May: Etwas britisch steif, aber sichtlich begeistert

Etwas britisch steif, aber sichtlich hingerissen von der Tanzeinlage südafrikanischer Kinder: Die britische Premierministerin Theresa May wiegte sich im Takt mit Schülern aus Kapstadt. Südafrika ist die erste Etappe ihrer Afrika-Reise. Ziel ist es, die wirtschaftliche Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und afrikanischen Ländern zu erneuern. Die Premierministerin wird von einer Wirtschaftsdelegation mit Vertretern von Unternehmen und Start-ups aus ganz Großbritannien begleitet.

Vor ihrem Treffen mit Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sprach May auch mit einer Gruppe älterer Schüler

Nach ihrem Besuch in Südafrika wird May nach Kenia und Nigeria weiterreisen, wo sie die jeweiligen Präsidenten der Länder treffen wird.

In den sozialen Medien findet Mays Tanzeinlage viel Beachtung. Man müsse nur das Tempo erhöhen, dann sei die tanzende Premier gar nicht so schlecht, hieß es in einem Tweet: