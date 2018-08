Tsakalotos bleibt: Tsipras bildet Kabinett leicht um

Änderungen gab es hauptsächlich bei der Besetzung einiger Vizeministerposten. Politische Beobachter in Athen werteten das Ganze deshalb als eher symbolisch nach dem Ende der Sparprogramme.

Wenige Tage nach dem Ende der Hilfsprogramme für Griechenland hat Regierungschef Alexis Tsipras seine Regierung umgebildet - allerdings in äußerst begrenztem Maße.

HOLPERSTRECKE

Marktbeobachter hatten eigentlich für September einen Test mit Staatsanleihen erwartet – dann pushten die Lira-Krise in der Türkei und politische Wirren in Italien die Renditen wieder auf Krisenniveau. Analysten, etwa bei der Citigroup, erwarten jetzt, dass Griechenland frühestens in vier Jahren das Rating-Prädikat „investitionswürdig“ erlangt.

su mit dpa