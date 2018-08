Zwei Flüchtlingsströme, eine europäische Herausforderung

Bis 2014 schien die massenhafte Migration ein ausschließlich italienisches Problem zu sein. Auch als 2015 immer mehr Boote mit Migranten aus afrikanischen Krisenländern südlich der Sahara nach Libyen kamen, weigerten sich mehrere europäische Regierungen noch, Abwehrmaßnahmen zu See zu finanzieren – was sicher zum Aufstieg populistischer Parteien in Italien beigetragen hat.