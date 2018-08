Der Wolf, das Lamm, der Landwirt und die EU

In Europas Wälder und Wildnis kehren die Wölfe zurück. Von mehr als 10.000 Exemplaren gehen Umweltschützer inzwischen aus, und sie freuen sich darüber, denn der Wolf ist ein Stück weit Symbol für eine intakte Natur in Europa. Die jahrelangen Schutzbemühungen zahlen sich aus... nicht jedoch in den Augen vieler Landwirte, denen der Wolf die Nutztiere reißt.