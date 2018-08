Muschelkrieg kümmert die EU-Kommission erstmal nicht

"Die Jakobsmuschelfischerei ist auf nationaler Ebene geregelt", so Daniel Rosario, Sprecher der EU-Kommission. "Über die Jahre haben sich Frankreich, Großbritannien und Irland auf ein gemeinsames Management geeinigt. Wir bitten die nationalen Behörden, so wie in der Vergangenheit den Konflikt freundschaftlich beizulegen."

Bis das passiert dürfen britische Fischer schon im Ärmelkanal fischen, während die französische Regierung den Muscheln noch eine Schonzeit gewährt.