Putins Schatten über EU-Außenministertreffen

Kommentar von Euronews-Korrespondent Stefan Grobe

Die österreichische Regierung versucht immer wieder die russische Karte zu spielen, ohne in der EU auf große Resonanz zu stoßen. Zugleich drängt Russland die Europäer, sich beim Wiederaufbau in Syrien zu beteiligen – und zwar so schnell wie möglich. Ein Vorstoß, dem Brüssel die kalte Schulter zeigt, solange in Syrien Assad Präsident ist.