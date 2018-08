Trump-Boom mit Schönheitsfehlern

Beflügelt von Steuersenkungen ist die US-Wirtschaft im zweiten Quartal so kräftig gewachsen wie seit fast vier Jahren nicht. Zwischen April und Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 4,2 Prozent - fast doppelt so schnell wie im ersten Vierteljahr, so das Handelsministerium nach neuen Berechnungen.

Doch Experten rechnen damit, dass dieses hohe Tempo in der zweiten Jahreshälfte nicht gehalten werden kann.