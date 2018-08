Wer war Daniel H. (35†), der in Chemnitz erstochen wurde?

Vor allem aus dem Internet gibt es immer mehr Informationen über den Mann, der am Sonntagabend auf dem Stadtfest in Chemnitz erstochen wurde: Daniel H. ist laut seiner Facebook-Seite in Chemnitz aufgewachsen. Er nennt seinen Heimatort Karl-Marx-Stadt, wie die Berliner Zeitung berichtet. Den vollen Namen des ehemaligen Tischlerlehrlings hatte der "Verein zur beruflichen Förderung und Ausbildung" auf Facebook in einer Trauernachricht veröffentlicht. So wurde sein Facebook-Profil eine Zeit lang öffentlich.

Daniel H. hatte eine deutsche Mutter und einen kubanischen Vater.