....fühlen sich Besucher der „Tomatina“ in Buñol (ca. 10.000 Einwohner) in der spanischen Region Valencia. Hier bewerfen sich jedes Jahr am Mittwoch der letzten Augustwoche Zehntausende mit überreifen Tomaten. Die Besucher sind meist keine Spanier, sondern kommen als Touristen von allen Kontinenten, aus Europa, Amerika oder Australien, der Ursprung des Festes in den 1940er Jahren liegt im Dunklen.

