"Widerspenstige Gallier" - Macrons Humor oder Fettnäpfchen in 10 Tweets

Beim Empfang der dänischen Königin Marghrete II. in Kopenhagen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die "Flexisicherheit" und das "lutheranische für Veränderungen offene Volk" der Dänen gelobt und beklagt, dass die Franzosen sich als "widerspensitge Galier den Reformen" widersetzten. Dieser Satz von den "gaulois refractaires aux réformes", den der Staatschef auch am Tag danach als einen humorvollen Spruch verteidigte, erregt in Macrons Heimat die Gemüter.