50.000 Menschen flüchten vor Dammbruch

Durch massive Fluten in Folge eines Staudammbruchs sind in Myanmar ganze Landstriche überschwemmt worden. Tausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. In der zentralen Provinz Bago hatten schwere Monsunregenfälle die Überlaufrinne des Staudamms Swar Chaung zum Bersten gebracht, die das abfließende Wasser reguliert.