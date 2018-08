Man nehme: Ein durchgeschnittenes Weißbrot, 70 Meter lang, 100 Köche, die es in Windeseile belegen mit 865 Kilo Schinken, Würsten und Tomaten und literweise Soßen – und fertig ist das „längste Sandwich, das jemals in Lateinamerika belegt wurde“, so die stolzen Veranstalter in Mexico City. Für einen Guinness-Rekord reichte es es nicht ganz.