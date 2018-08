Filmfestspiele - Eifern um die Goldenen Löwen von Venedig

Drei Wettbewerbsfilme wurden am zweiten Tag der 75. Filmfestspiele von Venedig vorgestellt: "The Mountain" mit Jeff Goldblum, "The Favourite" gedreht von Yorgos Lanthimos und "Roma" von Alfonso Cuaron. 21 Filme wetteifern um den goldenen Löwen.

Nummer zwei des Tages: "The Favourite," gedreht von Yorgos Lanthimos. Es geht um zwei Cousinen, die am Hof von Königin Anne um die Rolle als Favoritin kämpfen. Lanthimos ist kein Unbekannter in Venedig, mit "The Killing of a Sacred Deer" gelang ihm der Aufstieg in die Kino-Oberliga.

"Roma" von Alfonso Cuaron feiert Weltpremiere in Venedig. In den 1970er Jahren in Mexiko-City werden protestierende Studenten von einer paramilitärischen Gruppe getötet. In der Stadt lebt auch eine Mittelstandsfamilie, die von den Geschehnissen nicht unberührt bleibt.