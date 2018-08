Formel 1: Großer Preis von Italien steht an

2016 holte sich Nico Rosberg hier den Sieg auf seinem Weg zum Weltmeistertitel. Er weiß, welche Herausforderungen hier auf Fahrer und Fahrzeug warten.

"Monza ist das absolute Gegenteil von Monaco und man braucht ein völlig anderes Auto. Weg mit dem Anpressdruck, es geht nur um Geschwindigkeit, und dann muss man gut mit den Bremsen sein und die Kurven richtig fahren, das ist wirklich wichtig."

"In Italien, in Monza zu fahren, ist wirklich etwas Besonderes, denn die Fans sind so emotional, so leidenschaftlich, speziell bei Ferrari, aber auch bei allen anderen, die dem Land nahe sind. Dort zu gewinnen und auf diesem legendären Podium zu stehen und überall sind die Tifosi, das gibt wirklich Gänsehaut."