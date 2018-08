Maduro: "Hört auf Toiletten zu putzen und kommt nach Hause"

Wegen der Massenflucht aus Venezuela hat Brasilien Soldaten an die Grenze zu Venezuela geschickt. Sie sollen dort nach Worten der Regierung für „Recht und Ordnung“ sorgen.

Der brasilianische Präsident Michel Temer denkt zudem über eine Begrenzung des Flüchtlingsstroms nach. Denkbar sei, an der Grenze Zutrittskarten zu vergeben – vor allem an Notleidende und sehr Arme. So könne die Zahl der Einreisenden auf 100 bis 200 Menschen pro Tag beschränkt werden. Bisher sind es rund 800. Schließen will Temer die Grenze nicht.