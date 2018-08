Merkel in Westafrika: Migration und Wirtschaft

Sie bot dem Senegal Unterstützung beim Wirtschaftsaufbau und für mehr legale Migration - im Gegenzug für einen intensiveren Kampf gegen Schlepper - an.

Außerdem erklärte die deutsche Kanzlerin:

"Wenn man nur immer die Risiken sieht, wenn man immer nur darauf schaut, welches Risiko geh ich ein, dann traut man Afrika auch zu wenig zu. Und genauso wie manchmal ein ideales Bild von Europa gemalt wird, so wird vielleicht auch ein düsteres Bild von Afrika gemalt."

Mit mehreren Wirtschaftsterminen und Gesprächen mit Präsident Nana Akufo-Addo setzt Kanzlerin Angela Merkel in Ghana ihre dreitägige Reise fort. An diesem Freitag will Merkel zum Abschluss ihrer Reise Nigeria besuchen.