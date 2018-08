Tausende Menschen nehmen Abschied von US-Senator McCain (†81)

In den USA haben die öffentlichen Trauerfeiern für John McCain begonnen. Vor dem Kapitol in Phoenix im Bundesstaat Arizona standen Tausende Menschen in glühender Hitze Schlange, um sich von dem Senator zu verabschieden.

In dem Parlamentsgebäude wird McCains Leichnam aufgebahrt. Nach einer Trauerfeier in der Baptistenkirche im Norden von Phoenix am Donnerstag sollen McCains Überreste mit einem Militärflugzeug nach Washington geflogen werden.

Dort findet am Samstag eine Gedenkfeiert statt, bei der unter anderem die ehemaligen Präsidenten Barack Obama und George W. Bush Ansprachen halten. Präsident Donald Trump nimmt nicht teil – auf Wunsch des Toten hin.

McCain, der in der Republikanischen Partei als schärfster Kritiker Trumps galt, war am Samstag im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben.