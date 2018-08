West-Nil-Virus: 17 Tote in Griechenland - Vögel in Deutschland infiziert

Der überwiegend durch Stechmücken übertragene West-Nil-Virus breitet sich in Südeuropa aus und erstmals ist auch in Deutschland der Erreger bei einem Vogel im Zoo von Halle an der Saale nachgewiesen worden. Untersucht wird jetzt, wie der Erreger nach Halle gelangte. Der Virus wird meist durch Vögel übertragen, kann aber auch Pferde und Menschen infizieren.