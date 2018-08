"You make me feel..." - Tausende singen bei Aretha Franklins Trauerfeier

Von der "Queen of Soul" verabschiedet man sich nur einmal: Über eine Stunde lang defilierten die Trauergäste am goldenen Sarg vorbei, in dem Aretha Franklin aufgebahrt war - in einem glitzernden Kleid. Die Trauerfeier in der Baptistenkirche Greater Grace Temple war der Höhepunkt einer mehrere Tage langen Abschiedszeremonie in Detroit. Aretha Franklin war am 16. August im Alter von 76 Jahren gestorben.

Der Baptisten-Prediger und Bürgerrechtler „Al“ Sharpton gab den Ton vor:

"Nie hat sie uns eine Schande gemacht, sie hat uns nie blamiert, nie mußten wir uns für sie enschuldigen, sie stand für das Beste unserer Gemeinde und hat bis zum Ende für unsere Gemeinschaft gekämpft."