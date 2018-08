Dinosaurier checken Sie ein

Ein Dinosaurier-Roboter an der Hotelrezeption - in Japan ist das möglich. Die Dinos sprechen vier Sprachen (Japanisch, Englisch, Koreanisch und Chinesisch), und sie sind immer gleich freundlich.

Mit wohlklingender, tiefer Stimme wird der Gast eingecheckt. Und im Zimmer wartet schon der nächste Roboter, ein Dino-Ei.

Manager Yukio Nagai erklärt: "Bei uns in Japan fehlt es an Hotels, gleichermaßen fehlt es an Personal. Wir haben also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen."

Ganz ohne Menschen geht es aber doch nicht. Nagai gibt offen und ehrlich zu, dass es auch Gäste gibt, die mit den Dinosauriern nicht zurecht kommen. Dann ist menschliches Personal zur Stelle. "Uns ist noch nicht ganz klar, wann der Gast lieber einen Roboter hat und wann einen Menschen", sagt Nagai.

Auch die Koi im Aquarium sind selbstverständlich Roboter. Das Hotel liegt im Osten Tokios in der Nähe von Disneyland.

