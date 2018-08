Doppel-Konzert in Frankreich: Liz McComb vereint Blues und Gospel mit Klassik

Die Blues- und Gospel-Diva Liz McComb entdeckt die Welt der Symphonieorchester, um an den Beginn der Sklaverei in den USA vor rund 400 Jahren zu erinnern. Sie will das musikalische Erbe ihrer Vorfahren - Blues, Gospel und Jazz - mit klassischer, in Europa verwurzelter Musik verbinden.

Bei dem Interview-Termin mit Euronews probte sie ihr neues Programm mit dem französischen "L'orchestre de l'opera en plein air" mit Dirigent Nicolas Giraud und Pianist Cyril Barbessol.