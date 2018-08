In dieser Ausgabe von State of the Union beschäftigt sich Moderator Damon Embling mit dem handgreiflichen Streit zwischen französischen und britischen Fischern um Muschel-Fangrechte, den sich hinziehenden Brexit-Verhandlungen, dem sich verschärfenden Konflikt um die geplante Copyright-Reform in der EU, dem Wiederauftauchen von Wölfen in Europas Wäldern sowie einer Neuigkeit in eigener Sache.