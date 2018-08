Trump droht erneut mit WTO-Rückzug

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Welthandelsorganisation WTO gedroht, wenn diese sich nicht weiter entwickele.

Trump hatte die WTO bereits im Juli als ungerecht kritisiert und mit Konsequenzen gedroht. Die WTO habe anderen Nationen erlaubt, mit Vergeltungsmaßnahmen auf die Erhebung von Strafzöllen durch die USA zu reagieren. Die WTO habe damit "sehr, sehr schlecht gehandelt", kritisierte Trump.

Wie die US-Agentur Bloomberg weiter berichtet, will Trump möglicherweise schon in der nächsten Woche neue Strafzölle auf Waren aus China erheben. Davon seien Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar betroffen. In dem Fall wären die Hälfte aller US-Importe aus China mit Sonderzöllen belegt.