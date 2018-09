Ostukraine: Gegenseitige Schuldzuweisungen nach Anschlag auf Separatistenführer

Separatisten: "Sabotageakt der Ukraine"

Nach Angaben der Separatisten soll der sogenannte "Vize-Ministerpräsident" von Donezk, Dmitri Trapesnikow, übergangsweise Sachartschenkos Platz einnehmen. Er sagte: "Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an, die Sicherheitsvorkehrungen in der Republik werden verschärft. Momentan sind alle Grenzen geschlossen. Einige Leute wurden bereits festgenommen, in ihren Aussagen haben sie zugegeben, dass dies ein Sabotageakt der Ukraine war."

Russlands Präsident Wladimir Putin würdigte Sachartschenko in einer schriftlichen Stellungnahme als "echten Patrioten des Donbass", der seine Heimat verteidigt habe.

Der ukrainische Geheimdienst erklärte, vermutlich sei Sachartschenko in einem Konflikt zwischen "Terroristen und ihren russischen Unterstützern" getötet worden.

Zwei Tote und sechs Verletzte

Bei dem tödlichen Anschlag hat es nach offiziellen Angaben auch ein zweites Todesopfer gegeben. Sechs Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte der Zivilschutz der nicht anerkannten Volksrepublik Donezk mit. Fünf Verletzte seien ambulant behandelt worden, meldete die Agentur Interfax am Samstag nach diesen Angaben. Unabhängige Berichte gab es nicht.