In Somalia hat es in der Hauptstadt Mogadischu einen Selbstmordanschlag gegeben. Ein Behördensprecher gab die Zahl der Todesopfer mit mindestens drei an. Der Sprengsatz war in einem Auto versteckt, er explodierte an einem Gebäude der Regionalregierung. Auch eine Moschee wurde bei der Detonation beschädigt.