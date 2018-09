Größter Flohmarkt Europas in Lille

Schallplatten, antike Teller, Bücher, Kaffeemühlen und sogar noch alte Wählscheibentelefone. All das konnten Sammler an diesem Wochenende in den Straßen der französischen Stadt Lille kaufen - beim größten Flohmarkt Europas. Die Stadt im Norden Frankreichs bevorzugt dabei Stände von Einheimischen. Die Kunden kommen aus der ganzen Welt - mehr als 2 Millionen Menschen besuchen den Flohmarkt jährlich.