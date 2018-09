Trauerfeier für Alexander Sachartschenko

Auf einer Trauerfeier in Donezk in der Ostukraine haben Tausende Abschied von Alexander Sachartschenko genommen. Der Kopf der selbsternannten Volksrepublik Donezk kam am Freitag ums Leben, als in einem Lokal ein Sprengsatz explodierte. Zu den Trauergästen gehörten auch Behördenvertreter von Abchasien, Südossetien sowie der Halbinsel Krim.