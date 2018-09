In schwedischen Stockholm haben sich am Samstag hunderte Bartträger versammelt. Am „Welttag des Bartes“ veranstalteten sie ein Festival mit einem Umzug und einem Barbier-Wettbewerb. Bei letzterem geht es aber keinesfalls um eine Vollrasur sondern um die Pflege und das Verschönern der Gesichtsbehaarung. Der „Welttag des Bartes“ (World Beard Day) findet jedes Jahr am ersten Samstag im September statt.