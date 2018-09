Handyverbot an Frankreichs Schulen

Bildungsminister Jean-Michel Blanquer erklärt: "Es gibt negative Aspekte der neuen Technologien und man muss wissen, wie man sich dagegen schützt. Ich denke da vor allem, aber nicht nur, an Cyberbullying, an Webseiten, die Gewalt propagieren, die Gewalt und Pornographie zeigen. Es geht auch um Suchtbekämpfung, denn das Handy kann zur Sucht werden. Unsere Kinder und Jugendlichen müssen wieder wissen, wie es ist, sich in die Augen zu schauen, miteinander zu reden, das Handy beiseite zu lassen."

In den meisten Ländern in Europa wird das Handyverbot der Schule überlassen. Im deutschen Bundesland Bayern, wo ein komplettes Handyverbot gilt, wird schon über eine Lockerung nachgedacht, nämlich etwa das Handy in den Pausen doch zu erlauben, oder im Zweifelsfall den Lehrer entscheiden zu lassen. In Frankreich ist jetzt erstmal Funkstille an den Schulen.