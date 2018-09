Seeleute wollen nicht länger verzichten: Erster Streik seit Griechen-Rettung

Ein 24-stündiger Streik der griechischen Seeleute hat den Fährverkehr in der Ägäis und im Ionischen Meer weitgehend lahmgelegt. Laut Hafenpolizei lief keine der größeren Fähren aus. Lediglich einige kleinere Schiffe fuhren, die zwischen den Inseln pendeln. Anfang September machen noch viele Touristen Urlaub in Griechenland. Zudem wollen zehntausende Touristen vor allem einheimische, aus ihrem Urlaub auf den Inseln zurück in die Ballungszentren.

Philip Twaits, Tourist aus Großbritannien:

„Wir sind letzte Nacht nach Athen geflogen, sind mit dem Bus nach Piräus gefahren ... und dann: keine Fähre! Wie zuhause in England - da haben wir Zugstreiks, ihr habt die Fährenstrreiks."