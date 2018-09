Idlib-Offensive: UN warnen vor humanitärer Katastrophe

Auch US-Präsident Donald Trump warnte vor der Offensive. Auf Twitter schrieb er, Hunderttausende Menschen könnten getötet werden. Russland und der Iran würden einen schweren Fehler begehen, wenn sie sich beteiligten.

Moskau sieht das anders. Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach davon, dass sich in der Provinz "das nächste Terroristennest gebildet" habe. Peskow sagte: "Wir wissen, dass die syrischen Streitkräfte sich darauf vorbereiten, das Problem zu lösen. Ein große Anzahl an Terroristen versteckt sich dort in Idlib. Sie destabilisieren die Lage. Sie verhindern eine politische und diplomatische Lösung. Sie stellen für unsere Basen in der Region eine Bedrohung dar, der russische Präsident hat das erklärt, von dort werden Drohnen abgeschossen."

Menschenrechtlern und Rebellen zufolge wurde die Region bereits von Dutzenden russischen Bombardements getroffen, die eine Bodenoffensive vorbereiten sollen.